Ющенко о решениях, которые «не отвечают ни здравому смыслу, ни законам»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за принятие нового закона, касающегося государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня во время совещания с председателями местных госадминистраций.

По словам В.ЮЩЕНКО, на сегодняшний день необходимо сделать все, чтобы отменить действующие законы по госзакупкам.

При этом, по словам главы государства, программой минимум является возвращение к предыдущей редакции соответствующего закона. Программа-максимум, по словам В.ЮЩЕНКО, является разработка и принятие нового закона. При этом, отметил глава государства, разработать соответствующий законопроект было бы целесообразно до возобновления работы ВР.

Президент отметил, что этот законопроект должен «оптимально давать ответ на все проблемы, которые существуют в государственных закупках».

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшний день минимизировано доверие к межведомственному совету, который занимается вопросом госзакупок.

«В сущности он стал институтом, где акцентируется полупреступная деятельность», - сказал глава государства. В.ЮЩЕНКО отметил, что принимаются такие решения, которые «не отвечают ни здравому смыслу, ни законам».