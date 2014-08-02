В Луганске практически не осталось наличных денег - мэр

15:52, 02 августа 2014
Политика
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Сергей Кравченко отмечает, что в городе не работает казначейство, а банки закрыты.

Фото: Romas Vitaly / facebook.com

Председатель Луганского городского совета Сергей Кравченко заявляет о невыплате жителям заработных плат, пенсий и отсутствии наличных денег в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета со ссылкой на Кравченко, казначейство не работает, банки закрыты, наличных денег в городе практически нет.

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«Люди, которые остались в городе, продолжают обеспечивать его жизнедеятельность, лечат больных и раненых, сегодня не имеют средств к существованию. Зарплату они получили минимум месяц назад, по некоторым предприятиям задолженность составляет два и больше месяца», - отметил мэр.

Мэр добавил, что без сегодня копейки остаются пенсионеры, которые не могут приобрести самый элементарный запас продуктов.

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