Милевский - самый желанный форвард в Европе

Вот уже второй год молодой нападающий киевского "Динамо" является одним из самых желанных форвардов в Европе. Интерес к Артему проявляли много португальских команд, а после молодежного чемпионата Европы и зрелой игры Милевского на Мундиале, на сцену вышли клубы Серии А.

Это "Рома", "Фиорентина", "Удинезе", "Кьево", "Палермо" и "Торино". Артема называют вторым Златаном Ибрагимовичем за его физическую мощь в сочетании с элегантной техникой.

Однако, как известно, президент "Динамо" Игорь Суркис пока не собирается продавать талантливого футболиста, считая, что он должен еще проявить себя в "Динамо".

Сам Артем Милевский так прокомментировал слухи относительно своего возможного перехода в один из итальянских клубов.

- "Лично ко мне никто с такими вопросами не обращался, - говорит Артем. - И вы первые, кто сообщил мне об интересе ко мне итальянских команд. Я слышал, что президент "Динамо" говорил о том, что я не продаюсь. Если бы мне кто-то предложил контракт, я бы рассмотрел его, а так - и говорить ничего. В Италию я не еду".

"Корреспондент" по материалам football.ua