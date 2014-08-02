Порошенко настаивает на выборах ВР по пропорциональной системе с открытыми списками



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Говоря о законе о выборах, президент отметил, что имеет свое ”твердое убеждение, какой закон является оптимальным”.

”Это пропорциональная система с открытыми списками”, - сказал Порошенко.

”Какой компромисс будет достигнут в Верховной Раде – это пока открытый вопрос. Впереди неделя, когда мы договорились, что парламентская комиссия при участии представителя президента в парламенте разработает избирательную систему”, - отметил он.

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При этом Порошенко отметил, что кое-кто хочет использовать несовершенное избирательное законодательство для того, чтобы отложить выборы.

”Украина не имеет времени на разговоры. Договорятся о пропорциональной системе с открытыми списками – пусть идут на пропорциональную систему, вообще не способны договориться – будут избираться так, как в законодательстве сейчас, но выборы состоятся при любой погоде”, - подчеркнул глава государства.