Порошенко настаивает на выборах ВР по пропорциональной системе с открытыми списками
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость проведения выборов в парламент по пропорциональной системе с открытыми списками.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.
Говоря о законе о выборах, президент отметил, что имеет свое ”твердое убеждение, какой закон является оптимальным”.
”Это пропорциональная система с открытыми списками”, - сказал Порошенко.
”Какой компромисс будет достигнут в Верховной Раде – это пока открытый вопрос. Впереди неделя, когда мы договорились, что парламентская комиссия при участии представителя президента в парламенте разработает избирательную систему”, - отметил он.
Читайте такжеПорошенко пообещал украинцам досрочные парламентские выборы
При этом Порошенко отметил, что кое-кто хочет использовать несовершенное избирательное законодательство для того, чтобы отложить выборы.
”Украина не имеет времени на разговоры. Договорятся о пропорциональной системе с открытыми списками – пусть идут на пропорциональную систему, вообще не способны договориться – будут избираться так, как в законодательстве сейчас, но выборы состоятся при любой погоде”, - подчеркнул глава государства.