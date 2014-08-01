Россия отказалась объяснить цель стягивания войск к границе Украины

Об этом на брифинге сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".

Читайте такжеРоссия со всех сторон окружает войсками украинскую границу - СМИ

Украина обратилась к России с требованием соответствующего объяснения 30 июля. Запрос был направлен в рамках Венской договоренности ОБСЕ, которая предусматривает право участников направлять их друг другу.

Согласно этой договоренности, Россия должна была предоставить ответ в течение двух дней, то есть не позднее вечера 31 июля.

По данным украинской стороны, Россия стягивает к границе значительное количество войск и техники, часть из которых время от времени обстреливают украинскую территорию или проникают на нее.