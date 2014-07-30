НАТО: РФ стянула более 12 тыс. военных к границе с Украиной
Численность российских военных и вооружения вдоль границы с Украиной растет и "сильно превышает 12 тысяч", сообщил командующий силами НАТО в Европе генерал американских ВВС Филип Бридлав.
"Мы наблюдаем движение (людей и техники) из Центрального военного округа в России в район Ростова, где они собираются, проходят обучение и двигаются в направлении границы", - сказал генерал журналистам в аэропорту Приштины, где побывал в подразделении войск НАТО в Косово,. передает ZN.UA, со ссылкой на Reuters.
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Напомним, Государственная пограничная служба почти ежедневно сообщает о передислокации подразделений вооруженных сил России вблизи российско-украинской границы.
Вчера советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что по данным МВД, украинско-российскую границу ежедневно пересекает около сотни, а иногда и около тысячи наемников, завербованных Россией.