Пентагон сообщил о 10 тысячах военных РФ на границе с Украиной

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет ИТАР-ТАСС.

Он уточнил это тактические группы, способные выполнять широкий спектр задач, а численность группировки превышает 10 тысяч.

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"Это комбинированные тактические группы, они могут выполнять разные операции. Это не просто пехота. Это артиллерия, средства ПВО, бронемашины. Это очень боеспособные подготовленные войска", - утверждал Кирби.

Представитель Пентагона также вновь повторил, что США фиксируют переброску через российско-украинскую границу систем залпового огня, артиллерии, средств ПВО и танков, которые попадают в руки террористов.