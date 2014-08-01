Террористы пытаются не допустить украинских военных в Шахтерск - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Во время движения колонны десантников она была обстреляна, есть информация, что это была засада боевиков, которые пытаются удержать Шахтерск и не допустить туда украинских военных, потому что Шахтерск является ключевым пунктом, который позволит разделить Донецк и Луганск», - заявил он.

«Согласно информации на данный час, 10 военнослужащих погибли, 13 - получили ранения, 11 человек пока непонятно где находятся», - добавил Лысенко.

«Противостояние перешло в фазу затяжного. Из-за этого мы не можем предоставить данные о потерях за минувшие сутки», - отметил он.

Читайте такжеВ бою под Шахтерском, кроме 10 погибших, еще 11 десантников пропали без вести и 13 ранены

Ранее СМИ сообщили, что боевики обстреляли в Шахтерсе из «Градов» десантников 25-й бригады воинской части А1126. В соответствии с сообщением, погиб 21 боец, в том числе командир 2-го батальона.

Позже в пресс-центре АТО сообщили о гибели 10 бойцов во время боя с террористами возле Шахтерска.