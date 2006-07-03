За киевлянами будут следить видеокамеры

В домах и на улицах столицы появятся камеры внешнего наблюдения.

Инициаторы программы убеждены, что таким образом милиционерам станет легче раскрывать кражи и убийства, предотвращать теракты и ликвидировать коммунальные аварии.

В этом году ставить камеры начнут с Шевченковского района и израсходуют на них 65 млн. грн., сообщает «НТН».

По словам директора фирмы-разработчика программы «Безопасность киевлян» Вячеслава РОГАЧОВА, “мы начнем с госадминистрации, дорог, улиц, площадей, а затем постепенно перейдем к подъездам».