За киевлянами будут следить видеокамеры
20:15, 03 июля 2006Политика
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Начнут с Шевченковского района
В домах и на улицах столицы появятся камеры внешнего наблюдения.
Инициаторы программы убеждены, что таким образом милиционерам станет легче раскрывать кражи и убийства, предотвращать теракты и ликвидировать коммунальные аварии.
В этом году ставить камеры начнут с Шевченковского района и израсходуют на них 65 млн. грн., сообщает «НТН».
По словам директора фирмы-разработчика программы «Безопасность киевлян» Вячеслава РОГАЧОВА, “мы начнем с госадминистрации, дорог, улиц, площадей, а затем постепенно перейдем к подъездам».
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