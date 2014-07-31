Frankfurter Allgemeine: Кладбище иллюзий

В своей статье на сайте Frankfurter Allgemeine Клаус-Дитер Франкенбергер пишет, что за прошедшие месяцы российский президент Путин преподал европейцам много уроков по вопросам силовой политики. Включая наглую ложь, пустые обещания и высокопарную националистическую пропаганду. И сейчас эти европейцы, которых часто ругали за то, что не хотели видеть в конфликте с Украиной ни малейшего огонька надежды в Кремле, показали, что они усвоили урок: они ввели санкции против России, которые нанесут вред ее экономике, как бы их не высмеивало российское правительство и подчиненные ему СМИ.

Это конфликт, которого европейцы не хотели и не начинали. Никто не должен дать российской пропаганде и ее представителям на Западе ввести себя в заблуждение. Наоборот. Теперь мы должны понимать, что Москва спокойно продолжает проводить свою политику дестабилизации Украины и снабжает так называемые пророссийские силы на востоке Украины оружием и бойцами.

Запад хотел мирного сотрудничества даже тогда, когда все знаки указывали на обратное, - и получил массовое убийство. Тот факт, что малазийский авиалайнер сбили предположительно пророссийские силы, стал поворотным моментом в конфликте. Впервые с момента окончания холодной войны, были введены санкции против преемника Советского Союза. Неужели это конец эпохи?

Пока никакой холодной войны

То, что работающие в России европейские предприятия долго сопротивлялись санкциям и сомневались в их эффекте, не нуждается в объяснениях. Страх потерять прибыльные экспортные рынки − достаточное объяснение. Также населению, прежде всего немецкому, не хочется дальнейшей эскалации конфликта, которой, многие верят, не будет. Но под впечатлением от крушения MH17 и агрессивно бескомпромиссной позиции России, перспективы и расчеты изменились. Хотя, конечно, это хорошо, что экономика признает главенство политики и осознает, с каким партнером в лице Владимира Путина ей приходится иметь дело. Жалобы на ущерб и возможную потерю рабочего места нужно направлять прямо Путину. А жалобы о том, что сейчас началась новая холодная война, должны быть доставлены по нужному адресу, даже если мы еще и не готовы.

Трудно себе представить, что с Путиным можно завязать крепкое сотрудничество. Также сложно себе представить, что Путин хочет этого сам и будет следовать условиям, которые не совпадают с его политикой подстрекательства, аннексии и ведения скрытой войны. В любом случае, за прошедшие месяцы Запад лишился многих надежд и ожиданий. Он должен поставить себе в упрек свою любезность и иллюзии. Для мнения о России и желания процветающих отношений в будущем подходит старая поговорка: Для танго нужны двое.