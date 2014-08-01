Винницкий губернатор придумал, как использовать веб-камеры, закупленные на выборы-2012

Руководство Винницкой ОГА приняло решение использовать с максимальным эффектом технический ресурс, который передает ЦИК областным и районным администрациям. Речь идет о программно-аппаратных комплексах системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения с избирательных участков, на которые было потрачено около миллиарда гривен бюджетных средств.

Сначала подчиненные предложили равномерно распределить ноутбуки по райгосадминистрациям области, но против этого выступил губернатор Анатолий Олейник.

“Это недопустимый и «совковый» подход, к государственным ресурсам. Потраченные средства на это оборудование - это средства налогоплательщиков, практически каждого гражданина, и к ним надо относиться с особым уважением”,- написал председатель Винницкой ОГА Анатолий Олейник на официальной странице ОГА в социальной сети.

Итак, с помощью веб-камер и соответствующего компьютерного оборудования глава Винницкой ОГА предложил решить несколько задач.

- Размещаем камеры в административных зданиях районных администрациях, чем усиливаем их охрану и безопасность, это сегодня вопрос номер один, в контексте антитеррористических мероприятий.

- Устанавливаем веб-камеры во всех приемных председателей РГА, - будем практически внедрять инициативы Президента Украины о прозрачности действий власти, и реальных шагов по противодействию коррупции. Изучаем техническую возможность вывода картинки с администраций на мой компьютер в режиме реального времени и аналогичный доступ к видеонаблюдению на соответствующие структуры в Киев. Т.е. и я, и, например, работник Администрации Президента теоретически сможет в любое время включить компьютер и посмотреть, что делается в той и другой администрации Винницкой области.

- Если наша инициатива найдет поддержку, этот опыт можно распространить на всю страну - обеспечим дополнительную безопасность, общественный порядок, будем более открытыми для людей и будем всячески мешать ловким дельцам ходить по кабинетам чиновников и прокручивать грязные сделки. Сейчас работаем над технической и финансовой стороной инициативы. При благоприятных условиях, будем предлагать рассмотреть возможность предоставления доступа к изображению с веб-камер чиновников любому украинцу, например на сайте ОГА той или иной области. К сожалению пока не имеем финансовой возможности строить современные и прозрачные администрации и здания милиции, как например в Грузии, но будем идти тем путем, который возможен и реален.

Справка. Всего передается на баланс райгосадминистрациям и структурным подразделениям облгосадминистрации 1420 программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения.