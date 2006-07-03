Жертвы Скниловской трагедии подают иски против Украины

Пострадавшие 4 года назад в результате Скниловской авиакатастрофы под Львовом начали подавать иски против собственного государства - Украины - в Европейский суд по правам человека, передает ИТАР-ТАСС.

Катастрофа боевого истребителя Су-27 произошла 27 июля 2002 года во время авиашоу. Под упавшим на зрителей самолетом погибло 77 зрителей, в том числе 28 детей. Пожизненными инвалидами стали 12 человек, свыше 500 признаны пострадавшими.

2 марта 2006 года Верховный Суд Украины не удовлетворил кассационные требования пострадавших в Скниловской трагедии в части увеличения им компенсации за нанесенный моральный вред.

Они требуют увеличения размера компенсаций в таком же соотношении, в какой были сделаны выплаты родственникам российских и израильских пассажиров российского самолета Ту-154 авиакомпании "Сибирь", ошибочно сбитого украинской ракетой 4 октября 2001 года. Последние получили по 200 тыс. долларов, а жертвы Скниловской трагедии - в 10 раз меньше.