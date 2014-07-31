В Раде совещаются о принятии новой редакции закона о выборах с открытыми списками - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Соболев сказал на брифинге.

“Я убежден, что парламент обречен на принятие закона о выборах в новой редакции на пропорциональной основе с открытыми списками”, - отметил он и добавил: “Мы начали консультации с разными фракциями”.Читайте такжеПорошенко считает, что досрочные выборы в Раду - это уже реальность

По мнению Соболева, абсолютное большинство парламентариев осознают, что проводить выборы “по старому закону политической коррупции, который сейчас действует, где фактически половина округов де-факто покупается через мажоритарную несовершенную систему». «Я убежден, мы имеем все шансы изменить данный закон”, - сказал Соболев.