В ВР прибыл Порошенко, депутаты работают в открытом режиме

Президент прибыл в Верховную Раду.

Заседание Верховной Рады Украины открыли, в сессионном зале выступает президент Украины Петр Порошенко. Читайте такжеПорошенко призывает ВР поддержать "непопулярные, тяжелые, но крайне необходимые" правительственные законы Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении президент говорит о ратификации международных соглашений и финансирования украинской армии.

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