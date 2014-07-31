В ВР прибыл Порошенко, депутаты работают в открытом режиме
12:51, 31 июля 2014Политика
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Президент прибыл в Верховную Раду.
Порошенко прибыл в ВР / фото пресс-службы президента Украины
Заседание Верховной Рады Украины открыли, в сессионном зале выступает президент Украины Петр Порошенко.
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Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении президент говорит о ратификации международных соглашений и финансирования украинской армии.
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