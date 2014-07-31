"УДАР" может поддержать предложенные правительством изменения в бюджет - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Розенко сказал в комментарии журналистам.

“Правительство нас услышало. У нас сегодня была очень тяжелая ночь в переговорах с правительством. И то, что мы получили сегодня утром, - фактически все предложения, которые выдвигала фракций «УДАР» относительно отмены антисоциальных норм, были учтены правительством. Поэтому, очевидно, что, если сейчас в проекте в процессе перерыва ничего не изменится, скорее всего, фракция «УДАР» будет голосовать по крайней мере за изменения в государственный бюджет”, - сказал депутат.

Читайте такжеПорошенко призывает ВР поддержать "непопулярные, тяжелые, но крайне необходимые" правительственные законыОтвечая на вопрос относительно вопрос, поддержит ли «УДАР» законопроект о реформировании ГТС, Розенко отметил, что сейчас идут переговоры и поиск компромисса.

«Сейчас пока что выглядит, что все-таки «со скрипом», но изменения в Налоговый кодекс и государственный бюджет будут проголосованы, а по вопросу ГТС еще ясности нет”, - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повторно внес в парламент законопроекты по реформированию газотранспортной системы Украины, изменений к госбюджету и налогового законодательства, и призвал депутатов поддержать эти проекты на внеочередном заседании парламента сегодня.

24 июля Верховная Рада провалила голосование за законопроект о реформировании ГТС Украины, а также о включении в повестку дня изменений в Налоговый кодекс.