В Германии призывают Швейцарию присоединиться к санкциям против России

Заместитель главы фракции социал-демократов Рольф Мютцених сказал, что "поддержка курса ЕС была бы четким сигналом Москве", сообщает DW.DE со ссылкой на Reuters.

Эксперт по бюджетным вопросам партии ХДС Норберт Бартле считает, что такой акт солидарности был бы "несомненно уместным".

Призыв немецких депутатов уже комментируют швейцарские СМИ. Как нейтральная страна Швейцария обязана соблюдать только санкции, наложенные Советом безопасности ООН.

Правительство этой страны до сих пор отказывалось вводить собственные санкции против России, но уверяло, что РФ не сможет обходить международные ограничительные меры с помощью сделок со швейцарскими банками и предприятиями.

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Сейчас 61 лицу и двум предприятиям, которые внесены в "черный список" ЕС, запрещено начинать новые бизнес-отношения со швейцарскими поставщиками финансовых услуг, отмечает газета Tages Anzeiger.

Что касается поставок оружия, интересно, что Швейцария решила ввести эмбарго на поставки в Россию еще несколько месяцев назад, передает радиокомпания SRF. Если она и впредь будет стоять на своей позиции не вводить санкции, но препятствовать российскому бизнесу из санкционного списка вести дела на своей территории, то это коснется банковской и экономической сферы Швейцарии. В каком объеме, пока неизвестно.

Ранее швейцарское правительство поддерживало Евросоюз и США, которые ввели санкции против российских и крымских чиновников, причастных к аннексии полуострова. Соответствующее решение вступило в силу 2 апреля. В официальном заявлении правительства по этому поводу указывалось, что "Швейцария решила прибегнуть к таким мерам, чтобы не было подозрения, что ее территорию можно использовать для того, чтобы обойти санкции международного сообщества".

Однако после нового расширения санкций Евросоюза этого решения для ограничения деловых отношений с РФ недостаточно. Сейчас сложилась интересная правовая ситуация: швейцарские фирмы могут законно принимать от России заказы, которые теперь должны отклонять другие фирмы из стран Евросоюза, подтвердила пресс-секретарь Государственного секретариата экономики на запрос газеты Tages Anzeiger.