Чешские политики требуют исключить Россию из Совета Европы

Об этом заявили ее лидеры на пресс-конференции в Праге, сообщает Радио Свобода.

«То, что творится в Украине, это война. А мощи, которая ведет в Европе войну, нечего делать в Совете Европы», - заявил председатель партии, бывший министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг.

Член партии ТОР09, депутат парламента Чехии Габриэла Пецкова, заявляет, что, ссылаясь на последние события в Украине, будет стараться, чтобы инициативу ТОР09 поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрела вопрос об исключении России из Совета Европы.

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«Я убеждена, что, учитывая эскалацию проблемы в Украине Совет Европы имела бы взвесить исключения России из Совета Европы», - отметила Габриэла Пецкова.

Совет Европы уже рассматривал вопрос о лишении России права голосования с тем, чтобы все же сохранить диалог с Россией, однако это, по мнению Габриэлы Пецковой, не дало результатов. Именно поэтому сейчас настало время «более решительного отношения к Российской Федерации», считает чешский политик.

ТОР09 - самая популярная проправая оппозиционная политическая партия. Ее возглавляет известный чешский политик Карел Шварценберг, который также поддерживает применение в отношении России новых, более решительных мер.