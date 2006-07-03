Коалиция решила, как бороться с Регионами

Коалиция демократических сил в Верховной Раде V созыва осуждает безответственные действия Партии регионов.

Как сказано в заявлении коалиции, переданном агентству УНИАН, «уже неделю депутаты фракции Партии регионов блокируют работу Верховной Рады Украины. Такие действия этих депутатов не позволяют новоизбранному парламенту начать свою полноценную работу, избрать его руководство и назначить новое правительство Украины. Таким образом, Партия регионов сознательно пошла на дестабилизацию общественно-экономической и социально-политической жизни в государстве, что, в свою очередь, крайне негативно отразится на благосостоянии каждого гражданина».

«С целью определения взаимоотношений власти с оппозиционными силами, разрешения парламентского кризиса и прекращения блокирования работы парламента фракцией Партии регионов, политические силы, которые входят в Коалиции демократических сил, инициировали проведение круглого стола. Такой формат решения конфликтов между властью и оппозицией является общепринятым в демократических государствах.

К сожалению, именно по вине представителей Партии регионов заседание круглого стола было сорвано. Хотя накануне, во время консультаций между представителями коалиции и оппозиции, был согласован регламент работы круглого стола и его резолюция, которая предусматривала разблокирование работы парламента, избрание Председателя Верховной Рады Украины и назначение премьер-министра Украины в соответствии с Конституцией Украины и Регламента Верховной Рады», говорится в заявлении.

По убеждению коалиции, «такие непоследовательные действия Партии регионов засвидетельствовали, что это безответственная политическая сила, которой безразличны проблемы граждан Украины и налаживание эффективной работы власти по повышению благосостояния украинцев. К тому же, к пресловутому ультиматуму Партии регионов к Верховной Раде, добавились новые ультимативные требования, которые предварительно не выдвигались и, тем более, не обсуждались».

В то же время Коалиция демократических сил понимает всю свою ответственность перед народом Украины, «поэтому мы еще раз заявляем – мы готовы к конструктивному диалогу, но мы отвергаем язык ультиматумов. Мы выступаем за выполнение Конституции и законов Украины, Регламента, в том числе при избрании Председателя Верховной Рады Украины и назначении премьер-министра, к диалогу по обеспечению прав оппозиции, в том числе на руководство отдельными четко определенными парламентскими комитетами с контрольными функциями.

Мы глубоко убеждены, что лишь наладив диалог мы сможем решить неотложные проблемы и работать на Украину, независимо от того, кто находится у власти, а кто в оппозиции».

В случае отказа фракции Партии регионов от конструктивных шагов коалиция оставляет за собой право на адекватные действия, которые бы позволили начать работу Верховной Рады, избрать руководство парламента и сформировать новое правительство.