Политологи не видят оснований для досрочных выборов (опрос)

Политологи пока не видят оснований для проведения досрочных выборов.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН данные эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Комментируя заявление народного депутата Владимира ЛИТВИНА о его готовности внести проект постановления о досрочных выборах в Верховную Раду, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО заметил, что в нынешней редакции Конституции Украины нет нормы о самороспуске парламента.

„Потому такое постановление – это политический документ, нестандартный шаг, которым В.ЛИТВИН хочет заставить депутатов, в частности из оппозиции, самоопределиться – или они действительно готовы работать в Верховной Раде, или готовы на политическое самоубийство”, - сказал политолог. По его мнению, это попытка вывести Верховную Раду из нынешней тупиковой ситуации.

В.ФЕСЕНКО, говоря об отсутствии правовых оснований и политического интереса в прекращении полномочий парламента, в то же время заметил, что нынешнее развитие событий в Верховной Раде действительно может привести к досрочным выборам.

„Хотя объективно в них не заинтересована ни одна из ведущих парламентских сил. Вот в чем парадокс нынешней политической ситуации. Совпадение тактических интересов отдельных групп в оппозиции, которые заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в парламенте, действительно может привести к тому, что, хотя никто не заинтересован в выборах, они состоятся, потому что нет другого выхода”, - считает политолог.

По мнению председателя Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Олеся ДОНИЯ, удар по Верховной Раде сейчас наносится не с целью перевыборов, а с целью дискредитации парламента и парламентаризма. „В Украине готовится общественное мнение относительно необходимости «сильной руки» в виде усиления президентской власти. Для этого нужно показать населению неработоспособность Верховной Рады. Как ни странно, большинство политических игроков подыгрывают в нечистой игре по дискредитации парламентаризма”, - сказал он.

По словам О.ДОНИЯ, перевыборы Верховной Рады вероятны не сейчас, а в случае успешной реализации следующего плана: „референдум по Конституции, новая Конституция с усилением президентских полномочий; а тогда уже новый парламент и новый премьер и правительство, которых фактически непосредственно будет назначать и контролировать Президент”.

Директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО напомнил, что возможность проведения выборов уже озвучил председатель парламента Арсений ЯЦЕНЮК. В то же время, по его мнению, спикер озвучил это не как обязательный сценарий, а лишь как предостережение. „При этом он намекнул Партии регионов, что это угроза именно для нее. Если бы украинский политикум пошел на досрочные выборы, то вряд ли Партия регионов смогла бы продемонстрировать тот же результат, который она продемонстрировала в 2006-2007 годах”, - считает К.БОНДАРЕНКО.

Он обратил внимание на то, что в количественном отношении Партия регионов за последнее время потеряла. „Инициирование новых выборов может привести к дальнейшему падению позиций Партии регионов. Думаю, что она уже не была бы первой по рейтингу. Следует учесть, что в Партии регионов сегодня не самая лучшая внутренняя ситуация – обострились споры между представителями разных групп внутри партии”, - считает политолог.

По словам К.БОНДАРЕНКО, исследования разных социологических центров свидетельствуют о том, что у Партии регионов сильно пошатнулись позиции даже на Востоке Украины, и даже в Донецкой области. „Эти выборы очень не желательны для «регионалов». Слова А.ЯЦЕНЮКА – типа «желтой карточки» для Партии регионов, мол, если не будете действовать по правилам, то вас может ждать более чем прохладный душ”, - подчеркнул эксперт.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ убежден, что досрочные выборы Украине не угрожают. „И дело здесь не только в отсутствии безукоризненных правовых оснований (при нынешней разбалансированной правовой системе их можно найти), а в том, что основным бенефициаром досрочных парламентских выборов будет БЮТ и сама Юлия ТИМОШЕНКО. Ни Партия регионов, нет, тем более, НУ-НС на сегодняшний день не готовы к серьезной электоральной конкуренции с Ю.ТИМОШЕНКО”, - считает политолог.

По его мнению, речь может идти не о досрочных выборах, а о досрочной переконфигурации политических сил в парламенте, „как на уровне кадровой, так и на уровне коалиционной композиции”. „Скорее всего, речь может идти о новой коалиции, в новом формате и, соответственно, о новом раскладе политических сил на уровне парламента и Кабинета министров”, – прогнозирует В.КАРАСЕВ.

В то же время, директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ считает, что эта Верховная Рада до конца своего срока не просуществует. „В любом случае, нас ожидают досрочные выборы. Вопрос только - в этом году или в следующем. Я не исключаю, что нас ожидают досрочные выборы не только парламента, но и Президента. Вероятность этого очень высока”, - сказал политолог.

По его словам, дело не в том, соберутся ли депутаты на этой или на следующей неделе. Дело в том, отметил В.КОРНИЛОВ, что политический кризис в Украине с каждым годом углубляется. „И в любом случае не решается. Соответственно, мы обречены на то, что досрочные выборы будут”, - считает политолог.