Журналисты помогут государству реформировать СМИ

Осенью, ориентировочно в конце октября, в Киеве состоится медиа-форум, на котором журналисты Украины обсудят общую стратегию реформирования средств массовой информации. В частности, предметом разговора станут главные принципы и острые вопросы разгосударствления коммунальных и государственных газет, радио- и телекомпаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе независимого медиа-профсоюза Украины, такой договоренностью завершились переговоры между представителями НМПУ, Национального союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов и Шведского союза журналистов, которые проводились 29 и 30 июня в Киеве.

Стороны пришли к мнению, что украинским журналистам важно обсудить наиболее резонансные проблемы разгосударствления и попытаться выработать общую позицию. По словам программного директора Международной федерации журналистов Оливера МОНИКЕРА, это позволит ускорить реформы, необходимые и выгодные журналистам. Со своей стороны, международное сообщество готово оказать соответствующую экспертную и консультационную помощь.

На протяжении июля-сентября НМПУ и НСЖУ должны согласовать план подготовительных мероприятий и, в соответствии с договоренностями, делегировать представителей от региональных организаций на этот форум. НСЖУ имеет специальную рабочую группу, которая в настоящее время занимается разработкой рекомендаций по разгосударствлению СМИ. Медиа-профсоюз создаст аналогичную группу специалистов в июле, во время специального заседания Совета профсоюза (представительского органа всех региональных организаций медиа-профсоюза).

«Профсоюзы готовы поддержать реформы в медиа сфере, если правительство предоставит гарантии, что после разгосударствления государственные и коммунальные СМИ не уйдут в тень, - сказал председатель НМПУ Сергей ГУЗЬ. – Мы должны быть уверены, что журналисты этих СМИ и в дальнейшем будут получать легальную зарплату, будут иметь легальные трудовые соглашения, и что новые владельцы будут придерживаться стратегии социального партнерства в отношении работников СМИ».

В настоящее время, по словам С.ГУЗЯ, также есть несколько вопросов, которые медиа-профсоюз должен обсудить с руководителями НСЖУ, чтобы сблизить позиции двух журналистских организаций, в частности, вопрос редакционной независимости в разгосударствляемых СМИ, создание свободных от влияния владельцев профсоюзов и другие.