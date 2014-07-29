На Донетчине 61 населенный пункт остается без электричества

Как сообщили УНИАН в пресс-службы компании ДТЭК, обесточены населенные пункты: села Зорька, Кожевня, Дубровка, Зрудное, Мариновка, Сауровка, Тараны, Латышево, Степановка, Дмитровка, Первомайское, пос.Пески, г. Авдеевка, пос. Спартак, Веселое, Яковлевка, Новобешево, Новоселовка, Обильное и др.

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На резервном электропитании продолжают работать Горловский молокозавод, мясокомбинат, Горловская насосная станция КП «Вода Донбасса».

Остаются обесточенными электрообъекты в поселке Пески, из-за этого без электроэнергии – Донецкийказенный завод химических изделий.

Заминирована подстанция Высоковольтных сетей (ДТЭК) на территории завода «Точмаш» в Донецке. Подстанция продолжает работать без персонала. Угроза обесточения городской инфраструктуры части Киевского района Донецка, подстанции Донецкой железной дороги, завода «Точмаш» и Донецкогоаэропорта имени Прокофьева.

29 июля бригады Шахтерского, Амвросиевского, Ясиноватского, Старобешевского РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК), Харцызских, Донецких, Горловских ВЭС «Высоковольтные сети» (ДТЭК) не имели возможности проводить ремонтно-восстановительные работы из-за боев.

В Горловском, Горловском Восточном, Авдеевском, Торезском, Шахтерском, Снежнянском РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЄК) из-за боевых действий работает только необходимый состав персонала для обеспечения жизнедеятельности предприятия.