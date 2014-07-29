На Закарпатье второй день блокируют трассу «Киев-Чоп» с протестами против мобилизации (фоторепортаж)
17:35, 29 июля 2014Политика
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Второй день в селе Ракошино Мукачевского района перекрыли международную автомобильную трассу «Киев-Чоп».
Трассу "Киев-Чоп" перекрыто / УНИАН
Митингующие требуют, чтобы закарпатских военнослужащих не отправляли в зону АТО. Из-за блокировки трассы вчера, 28 июля, в селе Ракошино образовались огромные пробки.
Участники акции планируют передать председателю Закарпатской ОГА Валерию Лунченку, областному военному комиссариату, а также депутатам Закарпатского областного совета перечень своих требований. В письме они требуют не отправлять закарпатских военных в зону АТО, особенно тех, которые не имеют соответствующей квалификации.
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