На Закарпатье второй день блокируют трассу «Киев-Чоп» с протестами против мобилизации (фоторепортаж)

Митингующие требуют, чтобы закарпатских военнослужащих не отправляли в зону АТО. Из-за блокировки трассы вчера, 28 июля, в селе Ракошино образовались огромные пробки.

Участники акции планируют передать председателю Закарпатской ОГА Валерию Лунченку, областному военному комиссариату, а также депутатам Закарпатского областного совета перечень своих требований. В письме они требуют не отправлять закарпатских военных в зону АТО, особенно тех, которые не имеют соответствующей квалификации.