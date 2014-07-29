На Закарпатье уже второй день блокируют трассу «Киев-Чоп» с протестами против мобилизации

На Закарпатье второй день блокируют трассу «Киев-Чоп» с протестами против мобилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, второй день в селе Ракошино Мукачевского района перекрыли международную автомобильную трассу «Киев-Чоп». Митингующие требуют, чтобы закарпатских военнослужащих не отправляли в зону АТО.

Из-за блокировки трассы вчера, 28 июля, в селе Ракошино образовались огромные пробки.

Участники акции планируют передать председателю Закарпатской ОГА Валерию Лунченку, областному военному комиссариату, а также депутатам Закарпатского областного совета перечень своих требований. В письме они требуют не отправлять закарпатских военных в зону АТО, особенно тех, которые не имеют соответствующей квалификации.

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В то же время, закарпатские СМИ пишут, что причины блокировки сами участники акции приводят разные, и они часто носят эмоциональный характер, чем конкретные требования. К примеру, кто-то настаивает, что в армию будут забирать 16-летних парней, поэтому он выступает против этого. Другой митингующий заявил, что он вообще против того, чтобы закарпатцы ехали на восток, еще кто-то категорически против только того, чтобы мобилизовали именно из села Ракошино, где происходит блокировка.

Информацию о блокировке, которое продолжается и сегодня, 29 июля, подтвердил корреспонденту УНИАН начальник сектора связей с общественностью Управления МВД в Закарпатской области Олег Подебрий. Он, в частности, отметил, что на месте блокировки работают сотрудники ГАИ, они направляют весь автотранспорт в объезд заблокированного участка. «Сотрудники УМВД в Закарпатской области также работают на месте с целью обеспечения порядка, ведут переговоры с блокировщиками», - добавил Подебрий.

Также сегодня стало известно, что в 10.00 начался митинг под зданием Мукачевского военкомата. СМИ сообщают, что матери, жены и сестры требуют не отправлять их мужей в зону проведения АТО. Всего на пикете собралось около 150-170 человек.

Вчера вечером на пресс-конференции, организованной в облгосадминистрации, Закарпатский областной военный комиссар Иван Васильцюн сказал, что такие действия протестующих направлены против своих же, закарпатских военнослужащих, поскольку не позволяют отправить замену для проведения ротации.

В то же время председатель Закарпатской ОГА намекнул, что протесты могут происходить спланировано. «Я очень не хотел бы, чтобы какие-то политические силы делали себе на этом дивиденды, надо забыть про амбиции, обиды, чтобы в такой тяжелой ситуации не играть на руку врагу», - сказал Лунченко.

Как сообщал УНИАН, блокировки различных участков автодорог с различными требованиями к военнослужащим и, в частности, против мобилизации происходит в Закарпатье не впервые. В частности, аналогичные акции протеста состоялись несколькими днями раньше в деревнях Домбоки, Червеньово, Страбичево Мукачевского района, в четырех населенных пунктах Хустского района, в селах Мужиево и Гать Береговского района.

РФ в марте 2014 года, нарушая все международные договоры, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ оказывает военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганска народная республика».

Антитеррористическая операция началась 15 апреля.