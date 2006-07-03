С Крещатика уберут все объекты несанкционированной торговли

Председатель Шевченковского райсовета Киева Виктор ПИЛИПИШИН дал поручение руководителям структурных подразделений в трехдневный срок разобраться с торговлей на Крещатике и убрать с центральной улицы все объекты несанкционированной торговли, нарушителей правил торговли, благоустройства и тому подобное.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям со СМИ Шевченковской районной госадминистрации столицы, соответствующее решение было принято сегодня на расширенном совещании по вопросам мелко-розничной торговли в Шевченковском районе, которое состоялось с участием заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ирены КИЛЬЧИЦКОЙ, руководителей структурных подразделений и отделов райгосадминистрации, депутатов райсовета, предпринимателей.

Как отмечалось на заседании, сегодня на центральной улице столицы насчитывается свыше 100 объектов мелко-розничной торговли, которые не отвечают архитектурным и другим требованиям, портят внешний вид Крещатика, превращают его в «пивной дворик». Часть субъектов торговли не имеет разрешений. К тому же, доход от всех торговых точек в год достигает всего 200 тыс. грн. При этом отдельные предприниматели выразили готовность платить большую сумму за то, чтобы иметь возможность торговать на центральной улице столицы, да еще и более цивилизованными методами.

В.ПИЛИПИШИН также поручил до конца недели разработать положение о размещении малых архитектурных форм на территории Шевченковского района. С этой целью создана комиссия, в которую вошли представители соответствующих служб, милиции, санэпидемстанции, депутатов.

«На Крещатике должно остаться около 50 торговых точек, которые в полной мере отвечали бы архитектурным и другим требованиям, органически вписывались в окружающую среду. Разрешение на их размещение будут выдаваться официально с соблюдением всех процедур только районной властью. И будут платить их хозяева в соответствии со статусом центральной улицы столицы. Ведь торговля на Крещатике – это не только торговля, а еще и реклама. Это станет началом наведения порядка во всем районе», - сказал председатель райсовета, отметив при этом, что хочет прозрачных, комфортных отношений между бизнесом, властью и гражданами.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ в свою очередь заверила во всесторонней поддержке со стороны КГГА этой инициативы районной власти.