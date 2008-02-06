Янукович прочит досрочные выборы ВР в ближайшее время

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что досрочные парламентские выборы могут состояться в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня на заседании возглавляемого им оппозиционного правительства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня все чаще идет речь о возможности досрочных парламентских выборов. Он считает, что это понятно, поскольку «коалиция в таком составе, какая она есть, неработоспособна, и неработоспособен парламент». По мнению В.ЯНУКОВИЧА, «досрочные выборы, скорее всего, не за горой, они уже приближаются».