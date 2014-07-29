С начала АТО были ранены 1236 украинских военнослужащих - медики

С начала АТО в Луганской и Донецкой областях были ранены 1236 украинских военнослужащих, сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

Как передает корреспондент УНИАН, По его словам, на сегодняшний день в военных госпиталях страны находятся 445 военнослужащих, из них 36 - тяжелых (3 больных и 33 раненых).

За вчерашний день в госпитали доставлены 44 раненых украинских военнослужащих.

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“14 военнослужащих нуждаются в протезировании, все будут обеспечены импортными протезами. Государственная программа предусматривает бесплатное протезирование”, - отметил Андронатий.

Также он подчеркнул, что нет проблем с кровью и компонентами крови - центры крови работают круглосуточно.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

Антитеррористическая операция началась 15 апреля.