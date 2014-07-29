С начала АТО были ранены 1236 украинских военнослужащих - медики

14:43, 29 июля 2014
Политика
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За вчерашний день в госпитали доставлены 44 раненых украинских военнослужащих.

REUTERS

С начала АТО в Луганской и Донецкой областях были ранены 1236 украинских военнослужащих, сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

Как передает корреспондент УНИАН, По его словам, на сегодняшний день в военных госпиталях страны находятся 445 военнослужащих, из них 36 - тяжелых (3 больных и 33 раненых).

За вчерашний день в госпитали доставлены 44 раненых украинских военнослужащих.

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“14 военнослужащих нуждаются в протезировании, все будут обеспечены импортными протезами. Государственная программа предусматривает бесплатное протезирование”, - отметил Андронатий.

Также он подчеркнул, что нет проблем с кровью и компонентами крови - центры крови работают круглосуточно.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

Антитеррористическая операция началась 15 апреля.

© УНИАН
Раненый во время АТО старший солдат, водитель ''Урала'' Роман Федорин в Военно-медицинском клиническом центре ''Главный военно-медицинский госпиталь'' в Киеве
Раненый во время АТО старший солдат, водитель "Урала" Роман Федорин в Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь" в Киеве /  © УНИАН
Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре ''Главный военно-медицинский госпиталь''
Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь" /  © УНИАН
Раненый во время АТО десантник Антон Воленко в Военно-медицинском клиническом центре ''Главный военно-медицинский госпиталь'' в Киеве
Раненый во время АТО десантник Антон Воленко в Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь" в Киеве /  © УНИАН
Раненый во время АТО десантник 95-й воздушно-десантной бригады Антон Маглеваный в Военно-медицинском клиническом центре ''Главный военно-медицинский госпиталь'' в Киеве
Раненый во время АТО десантник 95-й воздушно-десантной бригады Антон Маглеваный в Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь" в Киеве /  © УНИАН
Директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий
Директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий /  © УНИАН
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