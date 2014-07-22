В России находится 22 раненых украинских военных

11:07, 22 июля 2014
Политика
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Завтра планируется вылет самолета в Ростов-на-Дону с тем, чтобы забрать в Украину раненых легкой и средней тяжести.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Виталий Андронатий.

По его словам, власти Украины принимают все меры, чтобы вернуть их домой, договоренности между Россией и Украиной есть.Читайте такжеСНБО: 17 украинских военных были переправлены в РФ для оказания медпомощи, один погиб

«Завтра планируется отлет самолета в Ростов-на-Дону с тем, чтобы забрать в Украину раненых легкой и средней тяжести. Четверо из украинских раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Возле них есть наш врач, который наблюдает за состоянием наших военных, которые находятся в реанимации. К сожалению, двое украинских военных умерли», - сказал Андронатий.

Как сообщал УНИАН, 17 июля пресс-секретарь информационного центра РНБО Андрей Лысенко проинформировал, что в результате интенсивных обстрелов границы 17 украинских военнослужащих, которые получили ранения разной степени тяжести, были переправлены для предоставления медицинской помощи на территорию РФ, один боец Национальной гвардии погиб.

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