На освобожденных территориях боевики под видом мирных жителей продолжают разведку

На освобожденных территориях продолжается деятельность диверсионно-разведывательных групп боевиков.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В освобожденных населенных пунктах остается под видом мирных жителей значительное количество террористов (особенно сложная ситуация – в Дзержинске). Также здесь остаются значительные запасы оружия и боеприпасов. Украинские силовики принимают меры по выявлению и задержанию боевиков", - написал он.

Также Тымчук отметил, что террористы производят постоянные обстрелы позиций сил АТО из РСЗО, минометов и 155-мм орудий. Огневые позиции боевиков зафиксированы в районах населенных пунктов Снежное, Шахтерск и Торез.