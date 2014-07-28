За три недели в Славянске изъяли свыше 5,4 тыс. взрывоопасных предметов

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

При этом отмечается, что пиротехническими подразделениями в целом обследовано 235,27 га территорий и 552 здания.

В сообщении сказано, что только за последние сутки подразделениями ГСЧС в Славянске и на прилегающих территориях обнаружено и изъято всего 14 взрывоопасных предметов.

Читайте такжеВ освобожденном Славянске изъято около 5 тысяч взрывоопасных предметов

Также в городе работает группа подводного разминирования ГСЧС, которая в течение трех суток уже обследовала 2,7 га водной акватории.

Вчера пиротехники Управления НСЧС Украины в Черниговской области выехали в Луганскую область, где в составе сводного отряда будут разминировать освобожденные от террористов населенные пункты и прилегающие к ним территории.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили Славянск от террористов, которые находились в городе с середины апреля.