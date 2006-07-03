Тренер раскрыл тайну удачной игры немецкого голкипера

Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кепке раскрыл тайну удачной игры голкипера национальной команды Йенса Леманна в четвертьфинальном матче с Аргентиной, который немцы выиграли по пенальти. По словам Кепке, Леманн воспользовался научными разработками, которые помогли ему отразить несколько 11-метровых ударов, передает ИТАР-ТАСС.

Кепке признался, что перед начал ом матча он и Леманн изучили всю имевшуюся информацию о том, как аргентинцы бьют пенальти. Для этого им пришлось обратиться к первому тренеру Леманна по клубу "Шальке-04" Хуубу Стевенсу, у которого есть специальный банк данных о том, как тот или иной игрок пробивает пенальти. Во время серии 11-метровых Йенс Леманн доставал из гетры бумажку, читал, что на ней написано, а затем прыгал туда, куда летел мяч.

Именно таким образом ему удалось отбить удары Роберто Айялы и Эстебано Камбьяссо.

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