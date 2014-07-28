Климкин поддерживает идею бойкота чемпионата мира 2018 года по футболу пройдет в РФ

Об этом идет речь на Twitter-странице МИД Украины.

«Глава МИД Украины поддержал бойкот ЧМ-2018 в России», - сказано в сообщении.

При этом дается ссылка на интервью министра немецкому изданию Bild, которое перепечатало ряд украинских СМИ.

"Нельзя смешивать спорт и политику, но в этом случае, очевидно, стоит рассмотреть вопрос, может ли Россия принимать это большое мероприятие. Я симпатизирую призывам политиков бойкотировать этот чемпионат мира по футболу", - отметил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля бывший международный футболист-нидерландец Джон ван хет Схип, который сейчас тренирует футбольную команду в Австралии, призвал бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России в 2018 году.

23 июля заместитель председателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Михаэль Фукс выступил с требованием забрать у России право на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Вместе с тем Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против бойкота Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.