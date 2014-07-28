The Independent: Новая российская революция: в высшем руководстве России появились признаки раскола

В статье под названием «Новая российская революция: в высшем руководстве России появились признаки раскола», опубликованной в британской газете The Independent, Тони Патерсон сообщает о том, что немецкая разведка получила сведения о том, что внутри Кремля происходит борьба за власть между сторонниками жесткого политического курса и олигархами из-за санкций Запада. Некоторые из них, как сообщается, хотят «притормозить» президента Владимира Путина, чтобы спасти свой бизнес.

Немецкий журнал Der Spiegel в воскресенье сообщил о том, что глава разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер рассказал представителям парламентского комитета по иностранным делам в Берлине, что единый фронт, каким пытается представить Путин свое правительство миру, начал трещать по швам.

Г-н Шиндлер, как сообщалось, сказал комитету, а затем лично канцлеру Германии Ангеле Меркель, что в Кремле началась борьба за влияние на Путина между сторонниками жесткого политического курса и олигархами.

«По информации немецкой разведки, вполне возможно, что некоторые из олигархов, которые обеспокоены санкциями Европейского Союза, вскоре начнут ставить экономические интересы над политическими проблемами, и попытаются притормозить Путина», – пишет Der Spiegel.

Г-н Шиндлер сказал депутатам, что сейчас разногласия начали появляться среди высшего руководства России, чего не было в начале украинского кризиса. Он сообщил об этом во время еженедельного отчета разведывательных спецслужб перед парламентом и ведомством федерального канцлера Германии.

Сведения о том, что в Кремле происходит борьба за власть, появились после того как ЕС в эти выходные расширил список россиян, против которых будут направлены санкции, и теперь он включает 87 человек и 20 организаций.

В ЕС также составляют список «дружков» Путина, против которых будут направлены санкции. Позже на этой неделе лидеры Евросоюза должны принять решение о первых значительных экономических санкциях против России.

Такие меры были приняты в ответ на то, что российские сепаратисты в Украине отказались позволить провести полное расследование крушения самолета Малазийских авиалиний, а также нежелание России перестать поставлять оружие повстанцам.

Европейские чиновники разработали потенциально опасные варианты экономических санкций, в том числе запрет для российских банков, которыми более чем 50 % владеет государство, привлекать инвестиции на европейских рынках.

Der Spiegel назвал главным сторонником «жесткого политического курса» Сергея Глазьева, советника Путина, который отвечает за отношения России с Украиной. Сообщалось, что г-н Глазьев считает европейцев «дегенератами», а Соединенные Штаты – врагом России. Он бы хотел, чтоб Россия отвернулась от Запада, и считает, что Китай должен стать самым главным партнером страны вместо Европы. Der Spiegel сообщил, что г-н Глазьев поприветствовал перспективу санкций ЕС.

Тем не менее, в статье также говорилось о том, что российские олигархи были хорошо осведомлены, что их страна очень зависима от западного оборудования и новейших технологий. Алексей Кудрин, бывший либеральный министр финансов России, рассказал Der Spiegel: «Если будут введены санкции против всего финансового сектора России, наша экономика рухнет в течение шести недель».

Сведения немецкой разведки о том, что в Кремле началась борьба за власть, вероятно, сыграли важную роль в том, что немецкие власти принятии решения в пользу экономических санкций.

Коалиция Меркель до недавнего времени опасалась введения санкций, боясь нанести вред широким бизнес интересам Германии в России, на которую в прошлом году приходилась большая доля экспорта – 36 млрд. евро. Руководители немецких предприятий предупредили о том, что если санкции будут введены, в таком случае будут «только проигравшие».

Тем не менее, на прошлой неделе г-жа Меркель перестала быть такой сдержанной как раньше и потребовала, чтобы ЕС немедленно ввел санкции против России, в том числе экономические. Этот шаг свидетельствовал о разочаровании немецких властей тем, что Путин не смог обеспечить проведение тщательного расследования крушения малазийского самолета.

Экхард Кордес, глава ключевого Восточного комитета немецкой промышленности, который курирует торговые и деловые интересы в России, также изменил свое мнение и перестал возражать против санкций. «Для немецкой промышленности политика должна занимать первое место. Если будет принято решение о введении экономических санкций, то мы поддержим его», – сказал он.

Министр экономики Германии Зигмар Габриэль одобрил выводы немецкой разведывательной службы о борьбе за власть в Кремле. Он рассказал Der Spiegel, что санкции должны быть направлены на состоятельных российских лидеров бизнеса. «Прежде всего, мы должны нанести удар по олигархам. Мы должны сделать это на этой неделе», – сказал он. «Мы должны заморозить их банковские счета в европейских столицах и отменить разрешения на поездки».

Его слова поддержал бывший министр финансов Вольфганг Шойбле. В интервью немецкой газете Bild am Sonntag он сказал, что немецкие бизнес интересы должны быть «на втором плане», когда речь идет о внешней политике и России.

«Сохранение стабильности и мира имеют высший приоритет», – сказал он. «Любая угроза миру и стабильности являют собой самую большую опасность для экономического развития».

Г-н Шойбле заявил, что существующие санкции уже начали действовать. «Рубль теряет ценность, дефицит бюджета России растет, а экономическое развитие очень слабое. Даже президент России видит это», – сказал он.

Согласно немецким бизнес отчетам, российские компании все более неохотно заказывают оборудование и другие материалы из Германии из-за неопределенной политической обстановки. В течение первых четырех месяцев 2014 г. немецкий экспорт в Россию упал на 15 % и «значительно» упал в июне.

Призывая Европу выступить единым фронтом против России, г-н Шойбле настаивал: «Никто в Москве не должен начать думать, что Россия может выиграть со своей стратегией».