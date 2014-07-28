Прокуратура Донетчины расследует факт сотрудничества правоохранителей с боевиками «ДНР»

Установлено, что сотрудник органов прокуратуры Донецкой области осуществлял преступные связи с террористами так называемой «Донецкой народной республики», сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

На данное время он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Работник прокуратуры извещен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.256 УКУ.Читайте такжеПравительство предлагает провести люстрацию госслужащих и правоохранителей до сентября 2015 года

Следователи прокуратуры устанавливают обстоятельства преступления и отрабатывают первоочередные следственные действия.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области.