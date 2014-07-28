Прокуратура Донетчины расследует факт сотрудничества правоохранителей с боевиками «ДНР»
10:22, 28 июля 2014Политика
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Следственным отделом прокуратуры Донецкой области проводится расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
Прокуратура Донеччини розслідує факт співпраці правоохоронця з терористами "ДНР"
Установлено, что сотрудник органов прокуратуры Донецкой области осуществлял преступные связи с террористами так называемой «Донецкой народной республики», сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
На данное время он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
Работник прокуратуры извещен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.256 УКУ.Читайте такжеПравительство предлагает провести люстрацию госслужащих и правоохранителей до сентября 2015 года
Следователи прокуратуры устанавливают обстоятельства преступления и отрабатывают первоочередные следственные действия.
Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области.
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