Ситуация в Донецке остается сложной, возле аэропорта продолжаются обстрелы
19:31, 27 июля 2014Политика
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Без газа остаются 500 частных домов и 178 квартир в Куйбышевском районе.
REUTERS
По состоянию на 17.00 в Донецке сохраняется напряженная обстановка. Периодически ведутся обстрелы в стороне аэропорта.
Об этом сообщается на сайте горсовета Донецка.
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Отмечается, что аварийным бригадам до сих пор не удается добраться до поврежденных газопроводов в Куйбышевском районе. Без газа остаются 500 частных домов и 178 квартир.
"Несмотря на достаточно сложную обстановку в городе, ситуация с продовольственным обеспечением прогнозируемая. В продаже имеются все виды продовольственных и непродовольственных товаров. В городе работают все крупные сети супермаркетов", - говорится в сообщении.
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