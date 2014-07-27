Ситуация в Донецке остается сложной, возле аэропорта продолжаются обстрелы

По состоянию на 17.00 в Донецке сохраняется напряженная обстановка. Периодически ведутся обстрелы в стороне аэропорта.

Об этом сообщается на сайте горсовета Донецка.

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Отмечается, что аварийным бригадам до сих пор не удается добраться до поврежденных газопроводов в Куйбышевском районе. Без газа остаются 500 частных домов и 178 квартир.

"Несмотря на достаточно сложную обстановку в городе, ситуация с продовольственным обеспечением прогнозируемая. В продаже имеются все виды продовольственных и непродовольственных товаров. В городе работают все крупные сети супермаркетов", - говорится в сообщении.