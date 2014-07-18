Обстановка в Донецке напряженная, ночью были слышны взрывы

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

В частности, в Кировском и Петровском районах в ночное время раздавались взрывы со стороны Марьинки и Карловки. Жители Киевского района заявили об активной перестрелке в периметре аэропорта.

Между тем, в городе работает практически весь подвижной состав общественного пассажирского транспорта, коммунальные предприятия, исполком горсовета.

Читайте такжеБоевики артиллерийскими обстрелами повредили здание детского сада в Донецке - СНБОСерьезных перебоев с поставками продовольствия в городе нет, продуктовые магазины и крупные супермаркеты продолжают работать.

Как сообщал УНИАН 15 июля, в Донецке боевики установили зенитки на крышах жилых домов.