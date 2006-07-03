В Чернобыльской зоне будут выращивать рапс для дизеля

В Украине планируется создание предприятия по производству биодизеля из рапса, выращенного в Чернобыльской зоне.

Об этом сегодня сообщил журналистам министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, 16-17 июля компания Shell презентует в Украине проекты по газификации угля, в том числе по производству биодизеля.

«Мы планируем рассмотреть проект строительства такого предприятия в Чернобыльской зоне, где планируется высеять рапс на большой территории», - отметил он.

По словам министра, ученые провели экспертизу этих территорий, и она показала, что они нерадиоактивны.

Справка УНИАН. Как и солярка, биодизельное горючее предназначено для применения в автомобилях с дизельными двигателями. Для перехода на его использование мотор или другие системы машины модернизировать не нужно.

Для получения биодизельного топлива обычно используется рапсовое масло – самое дешевое из растительных. Процесс производства выглядит примерно так: сначала масло очищают, а затем в него добавляют метиловый спирт и катализатор (щелочь). В результате реакции переэтерификации получается смесь, которой дают отстояться. Легкие верхние фракции продукта и являются рапсовым метил-эфиром, или биодизельным топливом. Из каждой тонны рапса можно получить около 300 кг (30%) рапсового масла, а из него – порядка 270 кг биодизельного горючего.

В производстве биодизель стоит дороже, и потому в последнее время правительства европейских стран, обеспокоенные колоссальным ростом нефтяных цен, всерьез озаботились проблемой дотаций. В Германии, например, биодизель полностью освобожден от топливного налога.

Согласно данным Госкомстата, в 2004 году в Украине было намолочено 148,88 тыс. тонн рапса. Таким образом, урожай данной масличной культуры в 2004 г. увеличился практически в три раза (в 2003 году этот показатель составил 50,9 тыс. тонн).

В 2005 году в целом по Украине рапсом было засеяно 234 тыс. га.

По данным Минагрополитики, на 23 мая 2006 года яровым рапсом в Украине было засеяно 128,3 тыс. га (при прогнозе 170 тыс. га). Озимый рапс в текущем сезоне в Украине посеян на площади 418,4 тыс. га (против 147,9 тыс. га в 2004 г.).