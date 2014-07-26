Милиция расследует обстрел дома мэра Львова по статье "теракт"

Об этом заявил начальник львовского городского управления милиции Сергей Зюбаненко, передает радио "Свобода".

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25 июля в 23.30 неизвестные выстрелили из противотанкового снаряда "Муха" в дом, где проживает городской председатель вместе со своей семьей. "Это мощное оружие и много кто может им сегодня пользоваться, - говорит Сергей Зюбаненко. - Открыто уголовное производство и ведется следствие. На моей памяти это впервые такой теракт в Львове".

В результате удара малогабаритным гранотометом поврежден угол дома, крыша, выбиты стекла окон, осколки разлетелись по комнатам. В настоящее время продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что нет фактов, которые бы свидетельствовали, что покушения на двух мэров - убийство городского головы Кременчуга Олега Бабаева и обстрел дома мэра Львова - были спланированы и организованы синхронно.