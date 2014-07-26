Милиция расследует обстрел дома мэра Львова по статье "теракт"
По факту обстрела дома мэра Львова Андрея Садового, милиция возбудила уголовное дело по статье "теракт".
Об этом заявил начальник львовского городского управления милиции Сергей Зюбаненко, передает радио "Свобода".
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25 июля в 23.30 неизвестные выстрелили из противотанкового снаряда "Муха" в дом, где проживает городской председатель вместе со своей семьей. "Это мощное оружие и много кто может им сегодня пользоваться, - говорит Сергей Зюбаненко. - Открыто уголовное производство и ведется следствие. На моей памяти это впервые такой теракт в Львове".
В результате удара малогабаритным гранотометом поврежден угол дома, крыша, выбиты стекла окон, осколки разлетелись по комнатам. В настоящее время продолжается следствие.
Как сообщал УНИАН, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что нет фактов, которые бы свидетельствовали, что покушения на двух мэров - убийство городского головы Кременчуга Олега Бабаева и обстрел дома мэра Львова - были спланированы и организованы синхронно.