В Украину прибыли голландские полицейские для расследования причин катастрофы "Боинга"

В Харьков прибыла группа из 40 голландских полицейских.

Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом журналистам в Международном аэропорту «Харьков» подтвердил председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

По его сведениям, нидерландские полицейские прибыли в Харьков сегодня ночью. Председатель ОГА сообщил, что, кроме этого, ожидается, что сегодня в Харьков также прибудет группа австралийских полицейских.

Балута отметил, что иностранные полицейские будут проводить расследование причин падения малайзийского самолета, однако, сказал он, самая главная проблема заключается в том, что на место падения до сих пор нет доступа. Председатель ОГА сказал, что он не владеет информацией, когда иностранные эксперты и полицейские смогут отправиться на окраину Тореза Донецкой области, где упал самолет.

В 12:00 первый из двух запланированных на сегодняшний день самолетов с телами погибших пассажиров «Боинга-777» отбыл из Международного аэропорта «Харьков» в Голландию.

По собственной информации УНИАН, около 12:00 в харьковском аэропорту приземлился австралийский самолет, на котором в Харьков прибыл 41 австралийский полицейский, которые также будут принимать участие в расследовании авиакатастрофы.

Как сообщал УНИАН, из Харькова в Нидерланды сегодня, 26 июля, отправятся два последних самолета с телами погибших пассажиров малазийского самолета. Отправление самолетов из Международного аэропорта «Харьков» в голландский Эйндховен запланирована на 12:00 и 13:30. Последними рейсами на самолетах в целом будет отправлено 38 гробов с телами погибших пассажиров малазийского самолета.

Читайте такжеСегодня из Харькова в Нидерланды отправят два последних самолета с телами пассажиров "Боинга"

Справка УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Тела, найденные на месте катастрофы, были доставлены специальным поездом в Харьков. Большинство тел погибших уже перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертизы.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» Нидерландам.