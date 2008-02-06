Витренко увидела в ВТО смерть для Украины «с деградирующим населением»

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко назвала вступление Украины в ВТО ктом национального предательства.

На пресс-конференции Н.Витренко отметила, что задачами ВТО является не торговля, а втягивание в свою паутину другой страны и открытие ее рынка. Она отмечает, что выигрывают от этого только те страны, которые имеют высокоразвитую экономику, но это никак не относится к современном экономическому состоянию Украины. "Украина - это страна с полуразрушенной, технически отсталой экономикой, с деградирующим населением", - заявила Н.Витренко. Она считает, что в этих условиях вхождение Украины в эту организацию "смерти подобно", сообщает пресс-служба ПСПУ.

Также лидер ПСПУ убеждена, что членство Украины в ВТО является требованием НАТО, которому "очень выгодно, когда страна теряет экономическую независимость" и, соответственно, политическую независимость. По ее словам, с точки зрения национальных интересов Украины этого нельзя допускать. Прогрессивная социалистка уверена, что ответственность за это несет украинская власть и, в частности, Президент Украины, правительство Виктора Януковича и парламент в целом. Она отметила, что последствием вступления Украины в ВТО будет установление мировых цен на энергоносители, а это значит, что в Украине цены на газ будут составлять уже более $230 за 1000 кубометров. Соответственно, по словам Н.Витренко, экономика Украины не выдержит таких цен, и это сделает неконкурентоспособной всю национальную продукцию.

Украину, по мнению лидера ПСПУ, ждет резкое снижение импортных тарифов, и на внутренний рынок Украины войдут иностранные товары, которые будут вытеснять национальные.