Янукович договорился с Ющенко

Согласительный совет Верховной Рады состоится завтра в 11.00 с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на брифинге для журналистов после заседания фракции Партии регионов.

«У меня состоялся телефонный разговор с Виктором ЮЩЕНКО и мы договорились, что завтра состоится согласительный совет с его участием. Я тоже дал согласие», - сказал Я.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов также сообщил, что в ходе заседания фракции был утвержден пакет требований из 11-ти пунктов, при выполнении которых деятельность ВР будет разблокирована. В.ЯНУКОВИЧ не уточнил, какие именно требования выдвинуты, отметив, что они будут обнародованы позже.

«Наше требование для проведения согласительного совета – отсутствие камер, чтобы не устраивать шоу. Такие переговоры должны походить в кабинетной обстановке», - пояснил он.

По мнению лидера Партии регионов, проведение сегодня круглого стола свидетельствует о том, что «готовилось очередное шоу с участием Юлии, которое мы не позволим сделать. Такое шоу мы наблюдаем уже полгода», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Партия регионов заинтересована в возобновлении работы Верховной Рады. «Мы поддержали инициативу ЮЩЕНКО. Но, возможно, как это часто бывает, Президент не знает, как его инициативы выполняют исполнители. Он (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) не владеет информацией, что в зале, в котором проводился круглый стол, находились люди, подготовленные для шоу. Таких дивидендов мы никому давать не будем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.