Яроша разыскивает Интерпол

Анкета лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша размещена на сайте Интерпола.

На сайте сообщается, что Яроша разыскивают судебные органы России для предъявления обвинения и отбывания наказания.

Его обвиняют в публичном подстрекательстве к террористической и экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации.

Читайте такжеРоссия объявила лидера «Правого сектора» Яроша в международный розыск

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2014 года Следственный комитет России объявил лидера украинского движения «Правый сектор» Дмитрия Яроша в международный розыск.

По мнению российских следователей, в своих выступлениях Ярош публично призывает антироссийские силы к экстремистским действиям и террору на территории России.