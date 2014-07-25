Яроша разыскивает Интерпол
Анкета Дмитрия Яроша появилась на сайте Интерпола.
Анкета лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша размещена на сайте Интерпола.
На сайте сообщается, что Яроша разыскивают судебные органы России для предъявления обвинения и отбывания наказания.
Его обвиняют в публичном подстрекательстве к террористической и экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации.
Читайте такжеРоссия объявила лидера «Правого сектора» Яроша в международный розыск
Как сообщал УНИАН, 5 марта 2014 года Следственный комитет России объявил лидера украинского движения «Правый сектор» Дмитрия Яроша в международный розыск.
По мнению российских следователей, в своих выступлениях Ярош публично призывает антироссийские силы к экстремистским действиям и террору на территории России.