Турчинов: ”Правительственные комитеты – мощное звено исполнительной власти”

Правительственный комитет по вопросам правовой политики, обороны и правоохранительной деятельности поддержал законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О третейских судах”.

Вчера состоялось первое заседание Правительственного комитета по вопросам правовой политики, обороны и правоохранительной деятельности за председательством первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, сообщает пресс-служба первого вице-премьера. На заседании рассматривались организационные вопросы работы Правительственного комитета и проект внесения изменений в Закон Украины “О третейских судах”

“Правительственные комитеты – мощное звено исполнительной власти, работа которых нацелена на оптимизацию и ускорение подготовки всех вопросов к заседаниям правительства”, – отметил А.ТУРЧИНОВ.

В контексте обсуждения вопроса о третейских судах была поднята проблема злоупотреблений, которые имеют место во время рассмотрения имущественных дел. А именно - избежание уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение правовых действий, неправомерное определение права собственности на имущество и на землю. Участники комитета пришли к выводу, что принятие закона позволит обеспечить защиту прав и законных интересов лиц, нарушение которых возможно с наличием пробелов в Законе Украины “О третейских судах”.

Правительственным комитетом по вопросам правовой политики, обороны и правоохранительной деятельности было решено поддержать проект Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О третейских судах” относительно усовершенствования деятельности третейских судов”. Предлагаемые дополнения призваны запретить третейским судам рассмотрение дел, выполнение решений по которым будет нуждаться в совершении соответствующих действий органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими субъектами при осуществлении ими властных управленческих функций, в том числе делегированных полномочий.