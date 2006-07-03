В метро испанского города Валенсия погибли более 30 человек

В результате схода с рельсов поезда в метрополитене испанского города Валенсия в понедельник, 3 июля, погибли свыше тридцати человек. Как сообщает агентство AFP, на данный момент известно о 15 тяжелораненых, точное число пострадавших уточняется.

По данным местных властей, два вагона подземки выкинуло за пределы путей когда состав отходил от станции метро "Хесус" (Jesus). Более 150 человек были эвакуированы пожарными и спасателями со станции и из застрявшего в туннеле поезда.

Как рассказали газете El Mundo источники, близкие к следствию, наиболее вероятной причиной катастрофы пока считается обрушение одной из боковых стен туннеля.

По всей вероятности, из-за этого обрушения один из вагонов сошел с рельсов и в свою очередь перевернул другой вагон.

Версию теракта в полиции исключают.

Лента.ру