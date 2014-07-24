МИД: Присутствие наблюдателей ОБСЕ необходимо на всей границе с РФ

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД.

«Для осуществления эффективного мониторинга на российско-украинской границе, который будет способствовать предотвращению поставок оружия и проникновения боевиков в Украину с территории РФ, понадобится присутствие наблюдателей ОБСЕ на всей протяженности российско-украинской границы», - подчеркивается в комментарии.

Читайте такжеОБСЕ разместит 16 наблюдателей на украино-российской границе сроком на три месяца

В МИД с удивлением ознакомились с содержанием комментария департамента информации и печати МИДРФ в связи с решением о размещении наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска на украинско-российской границе, в котором Украина, вместе с некоторыми другими государствами-участницами, обвиняется в якобы неконструктивной позиции относительно данного решения.

«В действительности Украина с самого начала поддерживала все шаги, направленные на реализацию положений Берлинской декларации, принятой 2 июля с.г. министрами иностранных дел Украины, ФРГ, Франции и РФ. Это, в частности, касается и работы над проектом упомянутого решения постоянного совета ОБСЕ, рассматривавшегося комплексным документом, который способствовал бы реализации договоренностей, достигнутых в Берлине», - говорится в комментарии. Среди договоренностей, в частности, шла речь и о размещении на российских пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» украинских пограничников до восстановления украинской стороной контроля над соответствующими пунктами пропуска с украинской стороны – «Изварино» и «Червонопартизанск».

К сожалению, отмечают в МИД, единственной стороной, которая выступила категорически против комплексного подхода к имплементации Берлинской декларации, оказалась именно делегация России.

«Мы разочарованы выборочным подходом российской стороны к выполнению достигнутых в Берлине договоренностей. Делегация Украины заняла конструктивную позицию, поддержав консенсус по этому решению. В то же время обострение ситуации на многих участках украинско-российской границы свидетельствуют, скорее, о символическом характере решения Постоянного совета ОБСЕ», - отмечается в комментарии.

В МИД подчеркивают, что вооруженные провокации с территории РФ против Украины фиксируются сегодня не только вблизи пунктов пропуска «Донецк» и «Гуково».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на департамент информации МИД РФ, ОБСЕ разместит 16 своих наблюдателей на пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» (Ростовская область) на российско-украинской границе сроком на три месяца.

«24 июля постоянный совет ОБСЕ после десятидневных переговоров принял решение о размещении 16 наблюдателей Организации на пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» на российско-украинской границе сроком на три месяца. Тем самым выполняется одно из положений Берлинской декларации министров иностранных дел Германии, России, Франции и Украины от 2 июля», - говорилось в сообщении.