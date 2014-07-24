Эксперт считает преждевременными разговоры о вступлении Украины в НАТО

Об этом эксперт сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Это чрезвычайно сложный вопрос и я, даже, не являюсь оптимистом, что это сейчас возможно. С украинской стороны это еще было бы как-то возможно, но это будет тяжело со стороны самого Альянса. Впрочем, рано или поздно, ситуация на Донбассе и в Украине изменится. Она может быть закреплена какими-то гарантиями безопасности для Украины не в виде меморандума, а в виде какого-то международного правового договора, возможно, коллективной безопасности. Я имею в виду НАТО, или какую-то новую структуру, которую мир придумает и создаст на тот момент. Или же какой-то системой двусторонних международных договоров Украины с другими государствами, в том числе, наверно, и с РФ для урегулирования отношений с ней, и это тоже будет какая-то уникальная конфигурация безопасности для Украины», - сказал он.