В течение суток террористы 20 раз обстреляли позиции АТО, погибли четверо силовиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение суток пророссийские боевики более 20 раз обстреляли блокпосты и подразделения Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Сабовка, Лозовая, Дзержинск, Дмитровка, Стукалова Балка, Григоровка, Луганск, Амвросиевка», - отметил он.

Читайте такжеМинистр обороны рассказал об обстрелах с территории РФ и мародерстве на ДонбассеТакже Лысенко добавил, что «были совершены обстрелы из установок «Град» с территории Российской Федерации блокпостов в районе населенного пункта Ильинка, Камышное, Березовый, Амвросиевка, Войховский и аэропорта Луганск, из артиллерийского оружия - позиции сил АТО в районе Мариновки, из стрелкового оружия и гранатометов - блокпосты вблизи Северодонецка и Смолянинова, из минометов обстреляли блокпост недалеко от Авдеевки».

По словам Лысенко, в течение суток погибли 4 военнослужащих и 35 получили ранения.