У правительства нет средств на финансирование военных - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил, выступая с парламентской трибуны.

“То, что сегодня распалась коалиция, что сегодня не проголосованы законы и нечем платить солдату, милиционеру, врачу, учителю, не за что купить ружье, заправить БТР, это недопустимо”, - подчеркнул Яценюк.

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Также он добавил, что правительство не знает, где взять средства для военных: “У нашего правительства сейчас нет ответа на вопрос, чем платить зарплату, чем завтра утром заправить БТРы, как мне заплатить людям. Которые погибли и их семьям, откуда? С каких денег? Как содержать армию и вооруженные силы, как не деморализовать дух десятков тысяч людей, которые не сидят в этом зале. А которые в траншеях и под пулями сидят. Может мы о них подумаем?!”.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал в отставку «в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив».

«Какие есть варианты у правительства? Поскольку у нас парламентско-президентская республика, то первый вариант: распалась одна коалиция, премьер-министр начинает процедуру формирования новой коалиции. Что это означает? Это означает, что премьер-министр должен взять в коалицию коммунистов и «регионы». Я этого не сделаю ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул Яценюк.