МИД России подтвердил, что на Сергее Таране отыгрались за преступление россиян

Министерство иностранных дел России с удивлением воспринял "болезненную реакцию" украинского МИД по поводу отказа во въезде в Россию украинскому политологу Сергею ТАРАНУ.

Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Михаила КАМЫНИНА, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

"Гражданину Украины Сергею ТАРАНУ, прибывшему в аэропорт «Пулково» рейсом из Украины, не было разрешено въехать на территорию Российской Федерации, так как в отношении данного лица введены в действие ограничительные меры, предусмотренные российским законодательством в полном соответствии с международной практикой. С удивлением нами была воспринята болезненная реакция МИД Украины по поводу данного инцидента, попытка весьма расширительно трактовать этот частный случай в контексте развития двусторонних российско-украинских отношений в целом", - заявляет МИД России.

"В этой связи хотелось бы напомнить, что практика запретов на въезд, составления "черных списков" нежелательных лиц - это не выбор российской стороны. Действия наших украинских партнеров дают нам весьма показательные примеры. Так, в декабре 2007 года нотой министерства иностранных дел Украины Москва была проинформирована, что российским политологам Александру ДУГИНУ и Павлу ЗАРИФУЛЛИНУ "запрещен въезд в Украину сроком на один год". Подобные шаги украинской стороны действительно сказываются на атмосфере двусторонних отношений, и мы призываем наших партнеров в Украине занимать более конструктивную и ответственную позицию", - сказал М.КАМЫНИН.

Как сообщал УНИАН, 24 октября 2007 г. Служба безопасности Украины возобновила запрет на въезд в Украину российским гражданам Павлу ЗАРИФУЛЛИНУ и Александру ДУГИНУ - лидерам Евразийского союза молодежи, подозреваемым в совершении акта вандализма на Говерле.

Постановление о запрете на въезд в Украину этим лицам сроком на пять лет было издано в 2006 году. В 2007-м после политических договоренностей его действие было приостановлено, однако надругательство над государственными символами Украины, установленными на Говерле, вынудили Службу безопасности возобновить запрет на въезд указанным лицам.

1 февраля этого С.ТАРАН прибыл в Санкт-Петербург для участия в съезде российских профсоюзов. Однако без объяснения причин его задержали в аэропорту “Пулково”. Он провел ночь в штабе пограничной службы. Как сообщили пограничники украинским дипломатам, пребывание С.ТАРАНА в России является нежелательным. По их словам, соответствующий звонок поступил руководству пограничной службы “Пулково” от высшего руководства России.