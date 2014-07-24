Милиция проведет эксгумацию тел, захороненных боевиками в братской могиле в Славянске

Милиция проведет эксгумацию тел, захороненных террористами в братской могиле в Славянске.

Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, он сейчас находится в Славянске, где есть «могила жертв Славянского терроризма».

Читайте такжеВ освобожденном Славянске изъято около 5 тысяч взрывоопасных предметов

Он сообщил, что могила сегодня по постановлению следователя будет эксгумирована для определения останков жертв. Геращенко отметил, что это нужно не только для проведения уголовного расследования, но и для того, чтобы в будущем родственники могли захоронить погибших.

«Там захоронены как невинно замученные жители Славянска и других городов Украины, оказавшиеся, к несчастью, в этом страшном на тот момент месте на карте мира, так и трупы террористов, имена, национальность и гражданство которых еще предстоит выяснять следствию», - написал Геращенко.

Читайте такжеНа Донетчине нашли могилу замученных священников - МВД

Он не исключает, что в этом месте будут найдены тела пропавших без вести во время боев за Славянск милиционеров, солдат и офицеров Национальной гвардии и ВСУ.

«Мы уже точно знаем, что именно в этой братской могиле, расположенной в самом центре Славянска, рядом с детской больницей, расположенной по ул. Урицкого 12, рядом с трупами террористов по злой воле судьбы лежат тела четверых замученных прихожан протестантской церкви Преображения Господнего», - пишет советник министра.

Читайте такжеМэра Попасной освободили из плена: боевики прострелили ему ногу и ранили ножом

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля.