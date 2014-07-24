Тягнибок объяснил, почему «Свобода» вышла из коалиции

Об этом в четверг, 24 июля, заявил лидер политической силы Олег Тягнибок.

«Мы считаем, что парламент, который покрывает государственных преступников и московскую агентуру, не лишает депутатских мандатов тех, кто работает на Кремль – существовать не должен», - отметил лидер националистов.

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При этом он подчеркнул, что досрочные парламентские выборы должны состояться уже в ближайшее время, для чего необходимо установить в Украине мир.

«Именно поэтому мы считаем, что одновременно должно быть введено военное положение в тех регионах Украины, где проходит антитеррористическая операция. Там нужно возобновить мир, законность и порядок. Далее нужно объявить дату досрочных парламентских выборов», - считает Олег Тягнибок.

Лидер «Свободы» выразил надежду, что нынешний состав парламента продолжит работу до момента его роспуска, а также примет закон о проведении досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми партийными списками.

«Этот парламент должен голосовать за все законы, которые помогут нам победить внутреннего и внешнего врага. Более того, именно этот парламент должен утвердить законы о люстрации и запрете коммунистической идеологии, чего требует все украинское общество», - подчеркнул Олег Тягнибок.